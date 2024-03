Polonia: presidente Duda, Cpk non minaccia gli aeroporti regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeroporto centrale di comunicazione (Cpk) non minaccia gli aeroporti regionali in Polonia. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, a Cracovia, dopo un incontro con i rappresentanti dell’associazione della categoria. Ad avviso del capo dello Stato, la crescita del numero di passeggeri nei prossimi 15 anni sarà tale da essere sufficiente tanto per il Cpk, quanto per gli aeroporti regionali. “Bisogna investire” sia nell’uno, sia negli altri, ha avvertito Duda. “Se non costruiremo (il Cpk), che sarà uno scalo centrale con grandi capacità di ricezione di passeggeri e merci, succederà che tra qualche anno non saremo in grado di soddisfare il traffico aereo e i polacchi dovranno andare all’estero per vedere assecondate le loro necessità di trasporto”, ha affermato il presidente polacco. Duda ha anche sottolineato che il Cpk è necessario a un trasporto efficace delle truppe della Nato sul suo fianco est. (Vap)