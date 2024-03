8 marzo: assessore Personale Lazio, contro violenza donne essenziale società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo 8 marzo "desidero rivolgere un pensiero a tutte coloro che lottano contro la violenza e la sopraffazione sulle donne. La Regione Lazio e la Giunta Rocca continueranno a porre la massima attenzione al tema e a potenziare tutti gli istituti esistenti per aiutare le donne vittima di violenza. Accanto all’attività delle istituzioni è fondamentale l’apporto che la società civile, attraverso associazioni come Donne in Europa, può portare alla causa: solo con una società pronta a sostenere le vittime sarà possibile sconfiggere la violenza contro le donne". Lo dichiara in una nota l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, nel corso dell’evento “Donne a confronto: affrontare la violenza in ogni sua forma” organizzato dall’associazione Donne in Europa. "La violenza contro le donne ha molti nomi: psicologica, economica, fisica. La parola chiave è ‘prevenzione’, è intervenire ai primi segnali di pericolo - aggiunge Regimenti - . Per questo è cruciale formare gli operatori di ogni settore per metterli nella condizione saper intercettare e gestire i casi di violenza, aiutare le donne a saper riconoscere per tempo gli uomini con disturbi della personalità, rafforzare l’impegno preventivo contro la recidiva attraverso percorsi di rieducazione degli uomini autori di violenza. Le manifestazioni sono necessarie ma non sufficienti. Ora è il momento di creare un mondo che accoglie e protegge le donne con azioni concrete. Nessuna donna deve restare sola in questa battaglia per la dignità e la libertà", conclude Regimenti. (Com)