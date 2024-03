I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: ex ministro dell’Economia Gil indagato per “gravi errori” - L’ex ministro dell’Economia di Cuba, Alejandro Gil, è indagato per “gravi errori” compiuti durante il suo mandato. Lo ha reso noto il presidente del Paese, Miguel Diaz-Canel, in una nota. “Come risultato di una rigorosa indagine, sono stati determinati gravi errori commessi da Gil (…) La Procura generale del Paese, l’ufficio politico del comitato centrale del partito e il Consiglio di Stato hanno dato il via libera al ministro dell’Interno per verificare i fatti e la condotta di Gil”. Gil è stato destituito a inizio febbraio, accusato di cattiva gestione nel contesto delle tensioni per il provvedimento di aumento dei prezzi del carburante, che avrebbe portato un incremento del 428 per cento. Il testo afferma che l'indagato ha "riconosciuto le gravi implicazioni" del fatto e per questo ha rinunciato al suo ruolo di deputato nell'assemblea nazionale e di membro del Comitato centrale del partito. “La direzione del nostro partito non ha mai permesso, e mai permetterà, il dilagare della corruzione”, conclude la nota. (segue) (Res)