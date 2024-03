© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Banca centrale, a febbraio inflazione al 75,9 per cento su anno e +1,2 per cento su mese - La Banca centrale del Venezuela (Bcv) ha segnalato che a febbraio l'inflazione è cresciuta dell'1,2 per cento su mese, in calo sull'1,5 per cento registrato a gennaio e il minor incremento da marzo del 2022. Su anno l'inflazione ha toccato quota 75,91 per cento, meno del 107,4 per cento toccato lo scorso mese e in drastico calo rispetto al 414,6 per cento annuo di febbraio 2023. L'aumento annuale è il più basso degli ultimi dieci anni, dopo il +68,5 per cento toccato nel 2014. Da mesi il governo di Nicolas Maduro rivendica un'azione di contrasto alla crescita indiscriminata dei prezzi, portata avanti con una restrizione della base monetaria e interventi sul mercato dei cambi. Diversi analisti attribuiscono il calo anche alla diminuzione della domanda per il mancato adeguamento dei salari, e per la crescita non sostenuta del prodotto interno lordo. (segue) (segue) (Res)