© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile-Spagna: Sanchez inizia viaggio per sostenere investimenti ed esportazioni aziende nazionali - Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha iniziato oggi un viaggio in Cile per sostenere gli investimenti e le esportazioni delle aziende spagnole nel Paese latino-americano, che offre "un'eccezionale opportunità di collaborazione". "Spagna e Cile condividono valori, principi e priorità di grande potenziale di trasformazione per le nostre economie. Abbiamo le capacità, il talento, le risorse naturali e, soprattutto, l'ambizione climatica e sociale per sfruttare questo momento", ha affermato il premier in un messaggio su X. (segue) (Res)