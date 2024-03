I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: presidente Conferenza episcopale, superare l'uso "dell'inabilitazione" per escludere avversari politici - Le elezioni devono essere un'opportunità per consolidare "i valori democratici", superando la "persecuzione di chi la pensa diversamente" e l'uso della "inabilitazione" come mezzo per l'esclusione dell'avversario. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale del Venezuela, Jesús Gonzalez de Zarate, in un'intervista rilanciata dai media locali. "Certamente questo è un anno decisivo per la democrazia nel nostro Paese. Ogni processo elettorale costituisce un'occasione unica perché il popolo venezuelano, che secondo l'articolo 5 della Costituzione è titolare assoluto della sovranità, possa decidere il suo futuro nelle urne", ha detto de Zarate. Il popolo, ha proseguito aspira ad elezioni nel rispetto delle ", garanzie fissate dalla Costituzione e delle leggi" ha proseguito il religioso, che è anche arcivescovo di Cumanà. "Il processo elettorale dev'essere un'opportunità per rafforzare i valori democratici. Ciò significa il rispetto di tutti, delle loro idee e posizioni, e dei diritti politici", ha sottolineato de Zarate secondo cui è necessaria la "fine della persecuzione contro colui che la pensa in modo diversi, la violazione dei diritti cittadini come meccanismo di controllo politico, il superamento dello scontro, del discredito e l'inabilitazione come mezzo di esclusione". (segue) (segue) (Res)