8 marzo: Education First, conoscenza inglese fattore per parità di genere, in calo in Italia

- Nella Giornata Internazionale della Donna, la parola d’ordine per un impegno collettivo all’uguaglianza di genere e all’empowerment femminile è “educare”. Lo afferma Natalia Anguas, Amministratore delegato di EF Education First Italia, gruppo leader nel mondo della formazione internazionale. Un termine - riferisce una nota - con diverse declinazioni, che trova il suo significato prima di tutto nella diffusione di una cultura di consapevolezza, nel lavoro e nel privato. L’altra accezione fondamentale del termine riguarda, naturalmente, il ruolo dell’istruzione quale strumento formidabile di riduzione delle disuguaglianze e di pari opportunità. Nella missione di EF c’è infatti la convinzione che la conoscenza delle lingue straniere, in particolare l’inglese, abbia un impatto reale sulla mobilità sociale e sulla parità di genere: lo dimostrano i risultati dell'EF English Proficiency Index, la più ampia classifica mondiale dei Paesi in base alla diffusione dell'inglese, che sottolinea come esista una relazione sempre più evidente tra il livello di uguaglianza e libertà di una società e il suo livello di conoscenza dell’inglese. In Italia, da quest’anno l’inglese degli uomini è migliore rispetto a quello delle donne, anche alla luce di un incremento della padronanza della lingua negli adulti sopra i 30 anni. (Rin)