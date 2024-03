Brasile: utile netto Petrobras in calo del 33,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statale brasiliana Petrobras ha registrato nel 2023 un utile netto di 124,6 miliardi di reais (circa 23 miliardi di euro), un importo inferiore del 33,8 per cento rispetto all'anno precedente, quando il fatturato è stato di 188,3 miliardi di reais (circa 34 miliardi di euro), il più alto della storia. Secondo quanto pubblicato in un bilancio finanziario aziendale, il risultato è comunque il secondo maggiore della storia di Petrobras. L'azienda brasiliana ha giustificato il risultato come uno specchio dello scenario internazionale, "principalmente a causa del calo del 18 per cento del prezzo del Brent e agli spread dei derivati, in particolare del diesel", dichiarando che nonostante ciò, ha battuto i record di produzione oltre ad aver aumentato gli investimenti, che nel 2023 hanno sommato 12,7 miliardi di dollari. Il totale rappresenta un aumento del 29 per cento rispetto al 2022. "Nonostante queste sfide, vale la pena notare che questi impatti negativi sono stati parzialmente mitigati dall'aumento del volume di petrolio commercializzato nel periodo, e in particolare dalla crescita delle esportazioni", si legge sul rapporto.(Brs)