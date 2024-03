Roma: corteo in centro e potature in via Cilicia, bus deviati nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corteo in Centro e potature in via Cilicia: nei prossimi giorni a Roma i bus potrebbero subire delle deviazioni. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. Proseguirà fino a domenica la chiusura di viale Europa, tra viale Tupini e viale Pasteur, per fare posto alla Festa del cioccolato. Bus deviati. Domani, dalle 13 alle 19, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali attraversando via Terme di Diocleziano, via Amendola, piazza dell'Esquilino e via Cavour, con possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 7 alle 20, per interventi di potatura, sarà chiusa al traffico via Cilicia in entrambi i sensi di marcia. Bus deviati. (Com)