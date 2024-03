Ucraina: Zelensky, nuova corvetta acquistata da Turchia si chiamerà Hetman Ivan Vyhovskyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova corvetta prodotta dalla Turchia per l’Ucraina si chiamerà “Hetman Ivan Vyhovsky”, in onore del comandante militare (Hetman, ovvero Atamano) Ivan Vyhovsky, morto nel 1664. Lo riferisce una nota della presidenza ucraina, precisando che la decisione è stata presa dal capo dello Stato, Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo ha firmato il decreto riguardante il nome della nuova corvetta nella giornata di ieri, alla vigilia della sua visita ufficiale ad Ankara. "Sono sicuro che (la nuova corvetta) rafforzerà la nostra Marina", ha osservato oggi Zelensky a margine degli incontri in Turchia.(Kiu)