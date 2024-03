Forza Italia: Nevi, buon lavoro a Rini, Cappellacci e Pittalis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e buon lavoro a Emily Rini, nuova responsabile del Dipartimento per la Montagna, a Ugo Cappellacci, nuovo responsabile del Dipartimento Insularità e a Pietro Pittalis, neosegretario regionale di FI in Sardegna. Prosegue, quindi, l'opera di rafforzamento dell'area dei dipartimenti, fondamentale per definire proposte politiche di contenuto, da sottoporre poi all'attenzione del movimento, a ogni livello". E' quanto dichiara in una nota il vicepresidente vicario del gruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. (segue) (Com)