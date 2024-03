Pnrr: rigenerazione Tor Bella Monaca, giunta Roma approva lavori da 21 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra nel vivo il progetto di ristrutturazione del comparto R5 di Tor Bella Monaca a Roma. La Giunta capitolina ha approvato nell'ultima seduta il primo stralcio funzionale da circa 21 milioni di euro, che dà l'avvio operativo alla rigenerazione urbana del grande complesso edilizio che affaccia su via dell'Archeologia nel Municipio VI. Si partirà con i lavori di efficientamento energetico dell'edificio, consistenti nell'installazione di circa 38mila metri quadri di una particolare "parete ventilata" e nella sostituzione degli infissi esistenti con altri a taglio termico: in buona sostanza, si migliorerà di alcune classi energetiche l'isolamento degli alloggi, sia in inverno, sia in estate. Le impalcature per eseguire le opere in facciata saranno montate scala per scala per tutta la durata dell'appalto, di pari passo con la ristrutturazione dei primi appartamenti del comparto R5. I lavori, che hanno un costo totale di 67 milioni e sono finanziati con fondi Pnrr, sono stati già avviati nelle scorse settimane, ma con l'approvazione del primo stralcio potranno entrare nella fase determinante, a partire da una generale sistemazione delle zone situate al piano terra. "Stiamo intervenendo con investimenti e programmi di recupero diversi per riqualificare quadranti della città che erano stati letteralmente abbandonati", dichiara il sindaco Roberto Gualtieri. (segue) (Com)