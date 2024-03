Pnrr: rigenerazione Tor Bella Monaca, giunta Roma approva lavori da 21 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Grazie ai fondi Pnrr per i Pui e a quelli per i Pinqua Tor Bella Monaca sarà oggetto di una straordinaria opera di rilancio che interesserà edifici popolari, reti di mobilità alternative, valorizzazione delle aree verdi e tante altre iniziative diffuse - prosegue il sindaco Gualtieri -. Un piano integrato di interventi e un grande lavoro di squadra che cambieranno il volto e la vivibilità del quartiere creando socialità, nuove opportunità e una migliore qualità della vita. Queste non sono più promesse sono fatti", conclude Gualtieri. "Avviamo la fase più importante del Pui di Tor Bella Monaca – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. I lavori riguarderanno un primo stralcio di opere, le più urgenti, che servono all'efficientamento energetico dei circa 1.500 alloggi dove vivono oltre 4.500 persone. Sono numeri enormi che hanno richiesto un grandissimo impegno tecnico, progettuale e organizzativo. È stato fondamentale il raccordo con gli assessori Veloccia e Zevi e i relativi Dipartimenti in tutto l'iter propedeutico all'attuale fase. Il Dipartimento Csimu sta attuando il programma dei lavori con grande serietà, curando ogni singolo step, in cui è fondamentale anche il supporto degli abitanti del quadrante. In quest'area della città stiamo mettendo in atto il programma di rigenerazione più ambizioso degli ultimi decenni: sono lavori – conclude Segnalini - destinati a migliorare la qualità della vita con case adeguate alle nuove classi energetiche e dotate di spazi urbani idonei per un vivere civile". (segue) (Com)