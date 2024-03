Pnrr: rigenerazione Tor Bella Monaca, giunta Roma approva lavori da 21 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pui Tor Bella Monaca è un programma di recupero urbano finanziato con fondi Pnrr: nel comparto R5 saranno investiti circa 95 milioni di euro, suddivisi in lavori edilizi (66,7 milioni) e opere di mobilità e sistemazione aree verdi (26 milioni), accompagnati da altre attività cosiddette immateriali (2 milioni su progetti scuole aperte, corsi, arena estiva, ecc.). Su Tor Bella Monaca converge anche l'investimento del Programma Innovativo per la Qualità Urbana (Pinqua) di ulteriori 29 milioni di euro: nella corte centrale del complesso edilizio sarà creato un nuovo edificio funzionale al trasferimento degli abitanti per la riqualificazione degli alloggi esistenti. Pui e Pinqua cubano insieme circa 125 milioni di eurodi investimenti e hanno il comune obiettivo di garantire ai cittadini una migliore qualità dell'abitare, grazie alla rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e alla creazione di nuovi spazi destinati ad attività sociali. (Com)