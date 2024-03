Abruzzo 2024: Tajani, sento aria di vittoria ma c'è ancora da lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sento aria di vittoria” in Abruzzo, ma "fra l'aria di vittoria e la vittoria c'è ancora tanto da lavorare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un punto stampa ad Avezzano a conclusione della campagna elettorale in Abruzzo. “Ecco perché stiamo girando per tutto l'Abruzzo, per dare un segno di grande attenzione da parte del governo e di Forza Italia”, ha detto il ministro. “L'Abruzzo è un po' nel mio cuore, avendo fatto il militare qui, e ci torno sempre con grande piacere”, ha detto. (Res)