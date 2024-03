Abruzzo 2024: Bonelli (Avs), sentiamo crescente fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna elettorale che abbiamo condotto in Abruzzo, incentrata sui temi dell'ambiente, della giustizia sociale e dello sviluppo economico equo, ci sta facendo sentire, in queste ore, una crescente fiducia e un notevole interesse da parte della cittadinanza. Per queste regionali abruzzesi, siamo certi che Alleanza Verdi e Sinistra, insieme all'intera coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura di Luciano D'Amico, possa raggiungere un risultato notevole. Le nostre proposte hanno il potenziale per guidare l'Abruzzo verso un futuro più verde e inclusivo, valorizzando le enormi potenzialità della regione in termini di risorse naturali, patrimonio culturale e innovazione". Lo afferma, in una nota, in merito alle elezioni Regionali in Abruzzo di dopodomani, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (segue) (Com)