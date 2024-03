Abruzzo 2024: Bonelli (Avs), sentiamo crescente fiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare aggiunge: "L'unità e l'impegno collettivo dimostrati in questa campagna elettorale da tutti i componenti della coalizione sono un chiaro segnale che stiamo costruendo una solida alternativa al governo attuale, con l'obiettivo di portare un vero cambiamento a favore dell'ambiente e della giustizia sociale. La nostra coalizione - conclude Bonelli - è pronta a raccogliere la sfida e a lavorare instancabilmente per il bene dell'Abruzzo e dei suoi abitanti". (Com)