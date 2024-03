Dossieraggio: Tajani, commissione d'inchiesta opzione da valutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario scoprire la verità e una commissione d'inchiesta sulla vicenda del dossieraggio è un'opzione da valutare. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un punto stampa ad Avezzano a conclusione della campagna elettorale in Abruzzo. “Entrambi i magistrati che seguono la vicenda, Cantone e il procuratore nazionale antimafia, credo che possano già dirci molto”, ha detto Tajani. “E' preoccupante quello che è successo, anche perché non c'erano solo politici” ma “anche tanti cittadini normali”, ha concluso. (Res)