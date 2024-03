Montenegro: concluso inventario in deposito Corte suprema dopo scavo tunnel sotterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'inventario nel deposito dell'edificio della Corte suprema della capitale del Montenegro Podgorica, in cui, nel settembre scorso, era stato scoperto un tunnel sotterraneo collegato a un appartamento vicino. Dall'inventario risultano mancanti complessivamente 19 armi da fuoco, tra cui 3 fucili e 13 pistole. Lo scrive l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", secondo cui durante i rilevamenti, tra le altre cose, non sono stati trovati neanche 7 cellulari e bustine contenenti alcuni grammi di eroina, cocaina e marijuana. La stampa locale sottolinea che sei mesi dopo la scoperta nel centro di Podgorica del tunnel non è ancora noto chi siano i mandanti e i finanziatori dell'impresa. (Seb)