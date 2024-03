Gaza: Benifei (Pd), depositata interrogazione parlamentare a Commissione Ue per sblocco aiuti umanitari fermi a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli europarlamentari del Pd Brando Benifei e Alessandra Moretti, assieme all'eurodeputato indipendente Giuliano Pisapia, hanno depositato un'interrogazione parlamentare alla Commissione europea per chiedere l'intervento urgente e lo sblocco degli aiuti umanitari bloccati al valico di Rafah. "Ho preparato e poi depositato insieme ai colleghi Pisapia e Moretti un'interrogazione parlamentare urgente rivolta alla Commissione europea per chiedere di intervenire tempestivamente per lo sblocco del passaggio degli aiuti umanitari, finanziati con i fondi dello European Civil Protection and Humanitarian Aid, fermi al valico di Rafah", si legge in una nota di Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento europeo. (segue) (Beb)