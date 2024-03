Dossieraggio: Tajani, chi è il regista? Dubito che sia sottufficiale Guardia finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chi è il regista, chi è il Grande fratello? Politica, finanza, stranieri? A cosa serviva entrare nelle vicende private di tanti cittadini quando non c'era una richiesta dell'autorità giudiziaria”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un punto stampa ad Avezzano a conclusione della campagna elettorale in Abruzzo. “Io non credo che sia un sottufficiale della Guardia di finanza il grande regista di tutto ciò, evidentemente c'era qualcuno che dava disposizioni. Lui ha lavorato per tanti anni in Calabria alle dipendenze di Cafiero de Raho, mi auguro che Cafiero de Raho sappia spiegare cosa è accaduto”, ha detto Tajani. (Res)