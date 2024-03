Veneto: Cgil-Fp Cgil, in 482 zone carenza medici, centinaia di pensionamenti alle porte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto c'è carenza di medici. Lo hanno detto Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto, e Ivan Bernini, segretario generale Fp Cgil Veneto. "La carenza dei medici di base – ha affermato Basso - è un problema strutturale che i cittadini conoscono bene, vivendolo direttamente sulla loro pelle, in particolar modo in alcune zone del nostro territorio, come le aree interne o le zone montane. È un problema che si aggrava progressivamente e che nei prossimi due anni, con gli imminenti pensionamenti, rischia di raggiungere il livello di guardia aggiungendo criticità alle già presenti 482 zone carenti a fine 2023. Questo - ha aggiunto - perché ai pensionamenti non corrisponde un adeguato piano strutturato finalizzato all'inserimento di nuovi medici, ma interventi di tamponamento attuati in un'ottica emergenziale quali l'incremento del numero di assistiti fino a 1.800 per medico di base o la possibilità di rimanere in servizio oltre l'età pensionabile. Tutte soluzioni - ha concluso Basso - non sufficienti per far fronte a una questione complessa e per garantire queste figure professionali fondamentali per il funzionamento della medicina di prossimità". (segue) (Rev)