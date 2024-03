Veneto: Cgil-Fp Cgil, in 482 zone carenza medici, centinaia di pensionamenti alle porte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto "come in Italia - ha proseguito Bernini -, due medici su tre hanno oltre 1.500 assistiti: numeri che nascondono implicazioni non da poco in una società che invecchia progressivamente. Anche ipotizzando che nel medio periodo si riuscisse a colmare la grave carenza di medici di base, siamo sempre più convinti che fintanto che si manterrà il rapporto di convenzione, e non di diretta dipendenza, tra aziende Ulss e medico di base, ampia parte della programmazione sociosanitaria e dello sviluppo integrato e omogeneo dell'assistenza territoriale rimarranno 'sulla carta'. Perché - ha spiegato -, se è vero che il rapporto di convenzione impegna i medici di medicina generale entro gli accordi che si sottoscrivono a eseguire una serie di prestazioni con altri soggetti del sistema – le aziende Ulss, i Distretti, le Rsa, le strutture intermedie fino alle nuove case di comunità – è altrettanto vero questi che non ne sono del tutto vincolati. Come Fp Cgil – ha concluso Bernini - pensiamo sia tempo quindi di ragionare sulla dipendenza diretta di questa importante figura professionale, non obbligando gli attuali medici a lasciare il rapporto in convenzione, ma mettendoli nelle condizioni di scegliere se rimanere convenzionati o diventare dipendenti. E prevedendo, diversamente, che a mano a mano che gli attuali medici vanno in pensione, vengano sostituiti da medici in rapporto di dipendenza". (Rev)