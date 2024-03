Sanità: Zangrillo, al via stagione rinnovi contrattuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ll"Con la convocazione dei sindacati del comparto sanità da parte dell'Aran, parte la nuova stagione per il rinnovo del contratto del personale sanitario. Un impegno che rispettiamo, consapevoli del ruolo centrale delle persone di questo settore per l'Italia e per i suoi cittadini". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo. "La sanità è una priorità del Governo, che dedica al rinnovo del contratto di questo settore 2,3 miliardi degli 8 previsti in Manovra per gli aumenti del pubblico impiego – sottolinea il ministro Zangrillo – Risorse mai così alte che ci consentono di avviare le trattative per il rinnovo del contratto 2022-2024 in continuità con la precedente tornata contrattuale, come mai negli ultimi decenni era accaduto. In questo modo vogliamo riconoscere al personale sanitario quanto fatto nei difficili anni della pandemia e, al tempo stesso, guardare con serenità al futuro di questo comparto strategico per il Paese", conclude. (Com)