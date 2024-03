Ambiente: Maione al termovalorizzatore di Valmadrera, recupero materia ed energia all'88 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'assessore all'Ambiente e clima Giorgio Maione che questa mattina insieme al sottosegretario regionale con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio Mauro Piazza ha effettuato un sopralluogo agli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti di Silea, la società pubblica lecchese per l'economia circolare. Presente anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini. "A Lecco - ha detto Maione - il recupero di materia ed energia è all'88 per cento. Un dato altissimo in una regione che è avanguardia mondiale da questo punto di vista con una percentuale media dell'85 per cento. Qui il termovalorizzatore utilizza le migliori tecniche disponibili per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Il territorio lecchese ha dimostrato di saper fare squadra". Il gruppo ha prima visitato il termovalorizzatore di Valmadrera, approfondendo in particolare le nuove sezioni impiantistiche di cessione del calore alla rete di teleriscaldamento in fase di realizzazione che si svilupperà per oltre 16 chilometri nei comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera. La rete, oltre che dall'impianto di Silea, sarà alimentata anche da un secondo polo produttivo situato presso il laminatoio Caleotto di Lecco (Gruppo Feralpi). La delegazione di Regione Lombardia si è poi spostata presso l'impianto di compostaggio di Annone di Brianza dove, accompagnata dai membri del Cda e da una rappresentanza di sindaci del Comitato Ristretto di Silea, ha visitato il cantiere del nuovo digestore anaerobico che produrrà 2,5 milioni di metri cubi di biometano dal trattamento dei rifiuti organici.