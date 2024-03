Ambiente: Maione al termovalorizzatore di Valmadrera, recupero materia ed energia all'88 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto per la presenza dell'assessore Maione in Silea - ha commentato il sottosegretario Piazza - luogo d'eccellenza del nostro territorio che in questi anni ha messo in campo tecnologie e investimenti importanti che l'hanno proiettata ai vertici delle società a partecipazione pubblica che sviluppano l'economia circolare. Silea in questi anni si è ritagliata un ruolo da protagonista e di riferimento anche nel panorama nazionale del settore ambientale, portando benefici concreti al nostro territorio". "Un particolare ringraziamento alla Presidente Francesca Rota e al Direttore Generale Pietro Antonio D'Alema - ha continuato - per averci accolto e illustrato nel particolare i progetti futuri ai quali Regione Lombardia guarda con interesse". "Abbiamo presentato all'assessore Maione - ha sottolineato la presidente di Silea, Francesca Rota - il percorso di evoluzione che abbiamo intrapreso, illustrando le prossime tappe di sviluppo societario focalizzate sulla crescita, l'economia circolare e le energie rinnovabili". (Com)