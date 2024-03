Sanità: l'impegno di Regione Lazio e sindacati su assunzioni e valorizzazione del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato istituito un tavolo permanente di confronto sindacale per il monitoraggio del piano delle assunzioni, delle stabilizzazioni e delle internalizzazioni del comparto sanitario. Con l'obiettivo di velocizzare le 4289 procedure autorizzate dalla Regione Lazio con una copertura finanziaria di 209,5 milioni di euro, i cui iter sono demandati alle Aziende sanitarie, nei primi 11 mesi del governo Rocca. È stato riconosciuto anche l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale, pari a 145,53 euro pro-capite in base al numero di personale in servizio al 31 dicembre 2018, nel rispetto della legge di bilancio del 2024. Lo prevede l'accordo firmato dal direttore regionale della Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, e dalle organizzazioni sindacali, a seguito dell'incontro tra le parti svolto ieri pomeriggio presso la sede della Regione Lazio. (segue) (Com)