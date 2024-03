Sanità: l'impegno di Regione Lazio e sindacati su assunzioni e valorizzazione del personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale provvedono, nel rispetto delle conclusioni dei percorsi di stabilizzazione, alla proroga dei contratti a termine fino al 30 giugno prossimo, in cui è prevista la scadenza per inviare i progetti di internalizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari alla Regione Lazio. Nell'ambito della valorizzazione del personale sanitario operante nelle Aziende sanitarie negli Enti del Servizio sanitario regionale nel corso della pandemia Covid-19 (31 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021), il direttore Andrea Urbani e le organizzazioni sindacali hanno stabilito la riserva dei posti non superiore al 50 per cento delle selezioni pubbliche per i professionisti sanitari con almeno tre anni di servizio. Si tratta di una misura volta alla valorizzazione del lavoro svolto dagli operatori sanitari, già occupati nelle attività esternalizzate dal comparto sanitario pubblico, in linea con la legge regionale 4 del 2017 "Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale". (segue) (Com)