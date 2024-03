Sanità: l'impegno di Regione Lazio e sindacati su assunzioni e valorizzazione del personale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le procedure concorsuali non avviate ancora dalle Aziende sanitarie, la Regione Lazio e i sindacati di categoria del comparto hanno concordato l'inserimento di una premialità per l'esperienza maturata e la professionalità acquisita dal personale precario del Servizio sanitario regionale. Nel dettaglio: l'aumento del 100 per cento del punteggio per il professionista sanitario, qualora partecipasse a una procedura concorsuale bandita dall'Azienda in cui ha lavorato; l'aumento del 75 per cento del punteggio per l'operatore sanitario, qualora il concorso fosse bandito da un'Azienda sanitaria diversa da quella in cui è stata maturata l'esperienza professionale. Le Aziende sanitarie, dal canto loro, potranno valutare la stabilizzazione del personale assunto con i contratti di lavoro flessibile, a partire dai contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, le Aziende sanitarie dovranno mettere in campo una procedura selettiva. Le organizzazioni sindacali hanno concordato con la Regione Lazio che il reclutamento del personale a tempo determinato è una procedura straordinaria e comunque prioritaria rispetto al lavoro interinale e alle esternalizzazioni. (segue) (Com)