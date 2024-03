Sanità: l'impegno di Regione Lazio e sindacati su assunzioni e valorizzazione del personale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la Regione Lazio effettuerà una mappatura, secondo quanto concordato con i sindacati, dei professionisti sanitari operanti nei pronto soccorso degli ospedali del Lazio, a partire dagli anni 2022 e 2023, per il riconoscimento di un eventuale conguaglio, riservandosi di effettuare ulteriori integrazioni. Infine, la Regione Lazio e i sindacati si incontreranno entro maggio per verificare lo stato di avanzamento delle procedure di stabilizzazione dei precari sanitari e di internalizzazione dei servizi attualmente svolti da soggetti privati, programmando gli eventuali percorsi volti alla stabilizzazione degli operatori. L'Amministrazione regionale è soddisfatta del dialogo costante e responsabile con le parti sociali per migliorare il Servizio sanitario regionale, dalla valorizzazione del personale, partendo dalle prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici operanti nei pronto soccorso dei nosocomi del Lazio, al reclutamento di nuovi professionisti sanitari fino alla riduzione graduale del precariato e dell'esternalizzazione. (segue) (Com)