Sanità: l'impegno di Regione Lazio e sindacati su assunzioni e valorizzazione del personale (5)

- "L'accordo sindacale che la Direzione Salute della Regione ha sottoscritto con le organizzazioni del comparto sanità rappresenta un metodo di lavoro fatto di ascolto, concertazione fra chi è chiamato a elaborare politiche sanitarie e chi opera quotidianamente per garantire la salute dei cittadini. Procederemo con celerità alle stabilizzazioni del personale per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, oltre che al piano delle assunzioni e delle internalizzazioni, aumentando la dotazione finanziaria dei fondi contrattuali delle Aziende del Servizio sanitario regionale. Abbiamo istituito un tavolo di confronto permanente con i sindacati proprio per monitorare l'efficacia e l'applicazione del piano, dandoci appuntamento a maggio per verificare l'effettivo avanzamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario. Il nostro impegno per aumentare la qualità e l'efficienza del Servizio sanitario regionale passa anche attraverso una netta diminuzione della precarietà e dell'instabilità che gravano pesantemente sul personale del comparto. Riconoscere la dignità di chi lavora negli ospedali, nelle strutture sul territorio o nelle autoambulanze, significa salvaguardarne il lavoro", ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. (Com)