Dossieraggio: M5s, basta fango e stupidaggini su Dna, problema grave e generale

- Sono stati mossi "attacchi indecenti a Federico Cafiero De Raho e alla stessa istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna)". Lo hanno detto le parlamentari del Movimento cinque stelle Stefania Ascari, Valentina D'Orso e Ada Lopreiato, capigruppo nelle commissioni Giustizia e Antimafia. "Sulla gravissima vicenda degli accessi abusivi da giorni si sentono molte inesattezze e, da parte della maggioranza, accuse infondate, schizzi di fango vergognosi e stupidaggini - hanno aggiunto -. Evidentemente c'è chi nel centrodestra teme la pluriennale esperienza antimafia di Cafiero De Raho e le conoscenze che lui mette a disposizione del lavoro della commissione Antimafia. Anche nel corso delle audizioni è stata sottolineata la sacralità e autorevolezza della Dna e la necessità di tutelare questo corpo dello Stato che tutto il mondo ci invidia. Dalle audizioni è emerso chiaramente quello che già avevamo capito e affermato: è un errore concentrarsi sulla Dna nell'analizzare le gravi criticità emerse con l'inchiesta di Perugia. Il sottufficiale Striano - hanno proseguito - è accusato di aver compiuto migliaia di accessi abusivi a varie banche dati; innanzitutto Siva, relativa a tutte le segnalazioni per operazioni sospette, a cui la Dna non ha accesso, salvo approfondimenti su mafia e terrorismo, e che Striano consultava con le credenziali di finanziere del nucleo di polizia valutaria; ma anche Serpico e Sdi, che possono essere consultate da qualunque polizia giudiziaria incaricata di indagini patrimoniali con il solo codice di accesso, assegnato dall'ufficio investigativo di appartenenza in qualunque parte del territorio nazionale presti servizio". (segue) (Rin)