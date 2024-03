Dossieraggio: M5s, basta fango e stupidaggini su Dna, problema grave e generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si parla dunque - hanno continuato - di abusi compiuti fuori dai compiti istituzionali della Dna da un operatore infedele che operava gli accessi anche presso sedi e banche dati della Guardia di finanza. Melillo e Cantone hanno parlato di un problema generalizzato che riguarda tutta Italia e di un autentico mercato delle Sos. Per questo il nostro Roberto Scarpinato oggi ha proposto una soluzione normativa: il controllo obbligatorio successivo e sistematico di tutti gli accessi effettuati, avvalendosi anche dell'intelligenza artificiale, così da mettere al riparo da abusi gli accessi che doverosamente ogni giorno migliaia di esponenti delle forze di polizia e di funzionari pubblici fanno per supportare le indagini. Ricordiamo che si tratta di strumenti investigativi decisivi, ma ovviamente delicatissimi. Chi parla di presunti buchi organizzativi alla Dna - hanno spiegato - quando era guidata da Cafiero De Raho parla d'altro per volgare speculazione politica. E' stato lo stesso Cantone a ricordare che anche Cafiero De Raho aveva adottato importanti accorgimenti organizzativi, così come poi ha fatto Melillo, che li ha esposti in commissione. Peraltro, come è stato ricordato da Cantone, gli accessi abusivi si sono continuati a verificare anche successivamente ai nuovi meccanismi di protezione introdotti da Melillo. Si fermi questa canea di sciocchezze e si pensi piuttosto a prendere molto sul serio i problemi emersi e ad adottare le migliori soluzioni per scongiurare vari tipi di abusi, garantendo al contempo segretezza ed efficacia delle indagini", hanno concluso le parlamentari. (Rin)