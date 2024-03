Roma: Lega, nel parco a Muratella rifiuti e micro plastiche sparse ovunque, segnalato amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini che ci giungono da alcuni abitanti di Muratella sono sconcertanti. Rifiuti trinciati e micro plastiche sparse ovunque. In quello stesso punto erano state segnalate rimanenze di amianto, probabilmente anch'esse frantumate. Così in una nota Fabrizio Santori, capogruppo Lega in Campidoglio, Enrico Nacca e Daniele Catalano, consiglieri Lega in Municipio Roma XI. "Nonostante le promesse di una tanto decantata riqualificazione, l'assessorato all'ambiente del Municipio XI aveva assicurato la rimozione di tutti i rifiuti prima dell'avvio della bonifica. Invece tutto è stato lasciato sul posto, ridotto a frammenti e ormai irrecuperabile. Coloro che si proclamano difensori dell'ecologia e dell'ambiente dimostrano così il loro modo di operare. Vogliamo andare fino in fondo e, oltre a depositare un'interrogazione urgente, solleveremo la questione in Commissione trasparenza al Campidoglio. Questo è un grave danno ambientale: è tempo che qualcuno inizi ad assumersi le proprie responsabilità", concludono. (Com)