Omicidio Cerciello Rega: a Roma appello bis per valutare se Elder capisse parola carabiniere

- A poco meno di un anno dalla sentenza con cui la Cassazione ha rimesso in discussione il caso sull'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega si è aperto questa mattina in corte d'appello a Roma il processo bis. In aula, davanti alla corte d'assise, c'erano entrambi gli imputati Finnegan Lee Elder, che nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 materialmente accoltellò il carabiniere per 11 volte uccidendolo, e Gabriel Natale Hjorth che risponde di concorso in omicidio. In primo grado (5 maggio 2021), i due sono stati condannati all'ergastolo, pena ridotta nel primo giudizio d'appello (marzo 2022) a 24 anni per Elder e 22 anni per Hjorth fino alla Cassazione (15 marzo 2023) che, ha annullato le condanne chiedendo un nuovo giudizio escludendo le aggravanti relative al fatto che il giovane non sapeva che l'uomo accoltellato fosse un carabiniere. (segue) (Rer)