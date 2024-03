Omicidio Cerciello Rega: a Roma appello bis per valutare se Elder capisse parola carabiniere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dettagliata relazione, il presidente della Corte, Francesco Neri, si è soffermato sulle fasi dell'omicidio e quelle che lo hanno preceduto: i due ragazzi che cercano di comprare droga rivolgendosi a Sergio Brugiatelli, il mediatore che accompagna Natale dallo spacciatore; l'arrivo dei carabinieri che fa saltare l'acquisto; la fuga dei ragazzi con la borsa di Brugiatelli; la richiesta di "soldi e droga" per consegnare la borsa; l'intervento di Cerciello Rega e del collega Andrea Varriale che "con i distintivi ma senza pistola" tentano di recuperare la borsa affrontando i due in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati dove i quattro vengono a contatto. Mentre Natale ingaggia uno scontro a mani nude con Varriale, Elder accoltella per 11 volte Cerciello Rega uccidendolo. Diverse le sottolineature fatte dal presidente come quella relativa al fatto che Elder è uscito "per andare a compiere un atto illegale con un coltello da combattimento" mentre Natale, pur avendo un coltellino a scatto, non lo ha portato con sé. (segue) (Rer)