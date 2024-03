Omicidio Cerciello Rega: a Roma appello bis per valutare se Elder capisse parola carabiniere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi la fuga: mentre Natale si è allontanato da Varriale quasi incolume, Elder ha lasciato dietro di sé un uomo morente. Neri ha anche ricordato che la Cassazione, riconoscendo il reato di omicidio, ha escluso per Elder la possibilità che il reato possa esse derubricato a eccesso di legittima difesa. Ma il grosso nodo che dovrà essere sciolto nel corso dell'appello bis è legato a cosa Elder possa aver capito quando Cerciello Rega, alle 3:15, mentre veniva accoltellato, gridava "fermati, carabinieri": quanto cioè, la parola carabinieri per un giovane statunitense, possa significare forza di polizia considerando che, il militare, quella sera era in borghese e disarmato. "Lo dovremo stabilire nel corso del processo" ha detto il presidente Neri. In aula c'erano la vedova Rosamaria e Paolo Cerciello Rega, fratello della vittima, ma anche i genitori di Natale e il padre di Hjorth ai quali, alla fine dell'udienza è stato permesso di abbracciare i figli. (segue) (Rer)