Omicidio Cerciello Rega: a Roma appello bis per valutare se Elder capisse parola carabiniere (4)

- La difesa di Elder, nel corso dell'udienza, ha chiesto alla corte di depositare, agli atti del processo la lettera che la madre del giovane ha inviato alla famiglia Cerciello Rega nel 2019. La richiesta è stata respinta. Un modo per la difesa per dimostrare il processo di maturazione compiuto dal giovane che cozza con la notizia diffusa, proprio nelle stesse ore, e secondo la quale Elder, in carcere a Rebibbia, è stato sorpreso dagli agenti della polizia penitenziaria in cella, nel periodo natalizio, mentre parlava al telefono cellulare con la madre. Per questo il giovane è stato denunciato per il solo utilizzo del cellulare che apparterrebbe, invece, a un suo compagno di cella di origini marocchine. "Il telefono era nelle disponibilità di un detenuto nord africano. Ci sono accertamenti in corso che chiariranno la sua posizione" ha detto sull'argomento a margine dell'udienza di oggi l'avvocato Renato Borzone che insieme al collega Roberto Capra difende Elder. (segue) (Rer)