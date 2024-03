© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul vergognoso caso 'dossieraggio' bisogna andare fino in fondo. Non basta sapere chi sono i funzionari che violavano le banche dati riservate, bisogna soprattutto sapere chi sono i mandanti e quali sono gli interessi che si nascondono dietro questo sistema da regime". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rilanciando parte dell'intervista andata in onda ieri su Rete4. (Rin)