Roma: controlli anti droga in periferia, una donna arrestata per spaccio a Ponte di Nona (2)

- A seguito di una approfondita attività info-investigativa, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento a Ponte di Nona che ha portato all’arresto di una 58enne italiana. In particolare, la donna è stata trovata in possesso di più di un kg di hashish diviso in panetti, da cui si possono ricavare migliaia di dosi, e di materiale per il taglio e confezionamento. Il Tribunale di Roma, il giorno seguente, ha convalidato l’arresto effettuato, disponendo la misura degli arresti domiciliari per la 58enne, in attesa della celebrazione del processo a suo carico. (Rer)