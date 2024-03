Enel: società, sempre aperti a dialogo con sindacati, implementare Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel sottolinea di non aver mai abbandonato il tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali di settore e di essere sempre rimasta aperta al dialogo e pronta ad un confronto per trovare soluzioni che coniughino flessibilità ed efficienza. Le organizzazioni sindacali, nella legittimità delle loro prerogative, hanno comunque deciso unilateralmente di aprire uno stato di agitazione. Enel – riferisce una nota – evidenzia inoltre che le condizioni di mercato ed il contesto economico sono significativamente cambiati rispetto al passato, pertanto è quanto mai necessario che vengano intraprese e implementate le azioni alla base del Piano industriale 2024-26, che rappresentano la condizione indispensabile per garantire la sostenibilità finanziaria e lo sviluppo dell’azienda. Enel è quindi assolutamente fiduciosa che i lavoratori del gruppo comprenderanno che tali azioni, che peraltro non comportano riduzioni retributive o di personale, né ora, né in futuro, sono nell’esclusivo interesse dell’azienda. Anche alla luce di ciò, resta difficile da comprendere - conclude la nota - la posizione di totale chiusura assunta dalle organizzazioni sindacali. (Rin)