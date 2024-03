Giubileo: Nanni (CC), conversione cantine e seminterrati rischi ambientali e abusivismo ricettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconvertire seminterrati e cantine in abitazioni in una città come Roma non è lo strumento giusto per combattere l'emergenza abitativa e ridurre il consumo di suolo, si avrebbero effetti negativi sia sull'ambiente, rischi per la sicurezza delle persone che andrebbero a viverci e ipotesi di speculazione di affitti brevi in previsione del Giubileo. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale della Lista Calenda e presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025. "La Proposta di delibera in discussione alla Regione Lazio prevede il recupero di seminterrati e locali quali magazzini, garage o cantine al fine di adibirli ad abitazioni o locali ad uso diverso con finalità di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo", spiega Nanni. (segue) (Com)