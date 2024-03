Giubileo: Nanni (CC), conversione cantine e seminterrati rischi ambientali e abusivismo ricettivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordo che negli ultimi anni i cambiamenti climatici hanno prodotto effetti devastanti, neanche paragonabili alle situazioni di qualche anno fa, alternandosi lunghi periodi di siccità a giorni in cui la pioggia cade in maniera così copiosa da far allagare l'intera città. La soluzione che è stata presentata nel Consiglio Regionale del Lazio non tiene nella dovuta considerazione i rischi di allagamento che interessano alcune zone della nostra città con potenziali ripercussioni sull'incolumità di chi andrebbe a vivere in queste abitazioni, così come anche dei rischi per la sicurezza correlati alle utenze di luce e gas. A queste criticità - conclude Nanni - vanno aggiunti i problemi di abusivismo che si verrebbero a creare nel caso di riconversione di questi spazi per gli affitti brevi, soprattutto in previsione del Giubileo, con ulteriori difficoltà a controllare queste strutture in un quadro di per sé già molto complesso". (Com)