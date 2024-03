India: Autorità d’appello respinge ricorso Congresso contro imposta sul reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità d’appello delle imposte sul reddito (Itat) dell’India ha respinto il ricorso del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, contro Il Dipartimento delle imposte sul reddito (Itd), giudicando legittimo il recupero di un credito fiscale di 1,05 miliardi di rupie per l’anno di accertamento 2018-19. L’Itat, che si era riservata il giudizio il 22 febbraio, dopo due udienze, non ha ravvisato errori nella richiesta dell’Itd. Lo riferisce il sito di informazione giudiziaria “Bar and Bench”. L’Itd ha chiesto il pagamento nel luglio del 2021, negando al Congresso l’esenzione dall’imposta sul reddito, sia perché la dichiarazione era stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza sia perché il partito ha ricevuto donazioni di 1.449.000 rupie da alcuni donatori, superando i limiti previsti di duemila rupie. (segue) (Inn)