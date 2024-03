India: Autorità d’appello respinge ricorso Congresso contro imposta sul reddito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso ha reso noto il 16 febbraio che i suoi conti bancari sono stati provvisoriamente congelati dall’Itd per via di una richiesta di 2,1 miliardi di rupie (circa 23,5 milioni di euro) relativi al 2018-19. Tuttavia, in attesa dell’esito del ricorso all’Itat, il Congresso ha potuto operare con un “vincolo dell’Itd”, come ha spiegato il rappresentante legale del partito, Vivek Tankha, aggiungendo che senza una sospensione del provvedimento per il Congresso sarebbe difficile competere alla pari nelle prossime elezioni politiche, in programma ad aprile-maggio. Il tesoriere del partito, Ajay Maken, ha successivamente riferito che il Dipartimento ha dato mandato alle banche di trasferirgli come deposito 602,5 milioni di rupie dai conti del Congresso e altri 50 milioni di rupie dai conti della sua ala giovanile (Iyc) e della sua ala studentesca (Nsui). Maken ha messo in discussione l’intero procedimento. “È comune per i partiti politici nazionali pagare l’imposta sul reddito? No. Il Partito del popolo indiano (Bjp) paga l’imposta sul reddito? No. Allora perché il Congresso è di fronte a una richiesta senza precedenti di 2,1 miliardi di rupie?”, ha scritto il dirigente sul suo profilo X. Secondo il tesoriere si tratta di fondi raccolti con le adesioni e il crowdfunding e “questa situazione solleva una questione cruciale sullo stato della democrazia”. (segue) (Inn)