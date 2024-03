India: Autorità d’appello respinge ricorso Congresso contro imposta sul reddito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Precedentemente anche il presidente del Congresso, Mallikarjun Kharge, ha definito il congelamento dei conti un “assalto alla democrazia”. “Facciamo appello alla magistratura affinché salvi il sistema multipartitico in questo Paese e protegga la democrazia indiana. Scenderemo in piazza e lotteremo con forza contro l’autocrazia”, ha dichiarato Kharge sullo stesso social network, criticando anche le “obbligazioni elettorali” lanciate nel 2018 dal primo ministro del Partito del popolo indiano (Bjp), Narendra Modi, e dichiarate incostituzionali dalla Corte suprema il 15 febbraio. Altri esponenti del Congresso si sono espressi in termini analoghi, da Rahul Gandhi a Shashi Tharoor, che ha definito “scioccante” e “vergognoso” il congelamento dei conti. (Inn)