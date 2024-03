Farnesina: evitare assembramenti a Mosca dopo annuncio autorità russe su neutralizzazione cellula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina consiglia nel sito “Viaggiare sicuri” di evitare ogni forma di assembramento a Mosca, dopo l’annuncio di ieri delle autorità russe di aver neutralizzato una cellula terroristica. “Il 7 marzo 2024 le autorità russe hanno annunciato di aver neutralizzato una cellula terroristica che stava pianificando un attacco a Mosca. Alla luce di tale situazione, si suggerisce di continuare ad evitare - nelle prossime settimane - ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione ad eventi culturali con grossa affluenza di pubblico", si legge nel sito. Inoltre, sempre per quanto riguarda la Federazione Russa, la Farnesina raccomanda di posticipare tutti i viaggi verso il Paese. “Considerati il contesto internazionale e l'accresciuta difficoltà nei collegamenti aerei e su strada, in entrata e in uscita dalla Federazione Russa, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi verso il Paese e di valutare se la presenza in Federazione Russa sia assolutamente necessaria”, si legge.(Res)