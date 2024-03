Speciale energia: Bce, inflazione ulteriormente calata da gennaio, obiettivo del 2 per cento nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nell'Eurozona è "ulteriormente diminuita" da gennaio. È quanto comunica il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce), che ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. L'organo di vertice dell'Eurotower aggiunge che, nelle ultime proiezioni della Bce l'inflazione è stata rivista al ribasso, "in particolare per il 2024, principalmente per effetto del minore contributo dei prezzi dell'energia". Ora, l'indicatore si collocherebbe in media al 2,3 per cento nel 2024, al 2 per cento nel 2025 e all'1,9 per cento nel 2026. A essere corretta al ribasso è stata anche l'inflazione al netto dell'energia e dei generi alimentari, stimata ora a una media del 2,6 per cento nel 2024, del 2,1 per cento nel 2025 e del 2 per cento nel 2026. Tuttavia, "le pressioni interne sui prezzi restano elevate anche a causa della forte crescita dei salari". Le condizioni di finanziamento sono restrittive e i precedenti incrementi dei tassi di interesse continuano a incidere sulla domanda, contribuendo al declino dell'inflazione. In questo contesto, la previsione di crescita della Bce per il 2024 è stata rivista al ribasso allo 0,6 per cento. L'attività economica dovrebbe rimanere moderata nel breve periodo, per poi sperimentare un'espansione dell'1,5 per cento nel 2025 e dell'1,6 per cento nel 2026, sostenuta inizialmente dai consumi e in seguito anche dagli investimenti. (Geb)