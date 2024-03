Speciale energia: Valentini, Mimit sostiene auto riforma Camere commercio all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rete delle Camere di commercio all'estero è forte e compatta. Vorremmo che il contributo del Mimit, 7 milioni di euro, non fosse un gettone, un sussidio, ma che potesse contribuire, con una visione premiale, all'auto-riforma delle Camere. Il nostro compito è assecondare le Camere nel processo di riforma che deve avvenire per essere competitivi, per essere imprenditori delle proprie Camere ma allo stesso tempo parte di un sistema che solo se unito riesce a essere efficace". Lo ha detto il viceministro alle Imprese e al made in Itay Valentino Valentini, chiudendo il convegno "Lavorare insieme al futuro: le Camere di commercio italiane all’estero vicine alle imprese nel mondo" che si è tenuto alla Camera dei deputati. "Le Camere - ha aggiunto - possono giocare un ruolo anche nel Piano Mattei che incrocia l'Africa con l'energia. Credo che le Camere di commercio possano aiutarci a far capire meglio l'intento del piano, a stabilire rapporti allargati, a creare progetti che possiamo studiare insieme, con dei focus che vengono dalla cabina di regia ma anche su input delle Camere stesse che sono le nostre antenne in quei Paesi. Nella rete delle Camere di commercio all'estero non mancano la dinamicità, la fantasia e la voglia di fare e il governo vi dà il pieno appoggio". (Rin)