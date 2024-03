Speciale energia: Alleanza solare internazionale, Panama 97esimo Paese a ratificare adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panama è il 97esimo Paese del mondo ad aver ratificato l’accordo di adesione all’Alleanza solare internazionale (Isa). Lo annuncia il ministero degli Esteri dell’India, Paese in cui ha sede l’organizzazione, che promuove lo sviluppo dell’energia solare. L’ambasciatore panamense a Nuova Delhi, Yasiel Burillo, ha consegnato lo “strumento di ratifica” al segretario aggiunto del ministero degli Esteri indiano, responsabile della diplomazia economica, Abhishek Singh. L’Alleanza solare internazionale è la prima organizzazione intergovernativa internazionale con sede in India, a Gurgaon, nello Stato dell’Haryana. È operativa dal 6 dicembre 2017, quando è entrato in vigore l’accordo quadro ratificato dai primi 15 dei Paesi firmatari. Si attende la ratifica di altri Paesi firmatari, che sono in tutto 118. (Inn)